В пятницу в ближнем Подмосковье выпадет снег, толщина покрова составит до 8 см Тишковец: в пятницу в Подмосковье толщина снежного покрова достигнет 8 см

Москва23 апр Вести.В пятницу в Москве и ближнем Подмосковье ожидается выпадение снега, толщина покрова местами достигнет 3–8 сантиметров. Об этом информационной службе "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Центральную Россию мчится североатлантический циклон, который принесет дожди, а затем мокрый снег. В черте города высота снежного покрова составит 1–3 см, преимущественно в восточных районах, а в ближнем Подмосковье – до 8 см.

Апогеем непогоды, конечно, станет пятница. В результате арктического вторжения и перехода осадков преимущественно в твердую фазу, то есть мокрый снег и снег, на земле кое-где сформируется снежный покров. Но если в черте города, в черте МКАД, в основном, конечно, преимущественно это восточные районы, местами от одного до трех сантиметров, то в ближнем Подмосковье, особенно на северо-востоке, востоке и юго-востоке области, местами снежный покров составит высотой от трех до восьми сантиметров. При этом будет задувать промозглый северный ветер 5–10, в порывах до 13 метров в секунду сказал Тишковец

Тишковец также сообщил, что долго снег держаться не будет: уже к воскресенью он растает, и температура воздуха повысится до 10 градусов тепла.