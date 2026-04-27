Тишковец сообщил, что снежный покров в Москве достигнет 5-8 сантиметров Тишковец: вечером 27 апреля в Москве снежный покров достигнет 5-8 сантиметров

Москва27 апр Вести.Вечером 27 апреля в Москве снежный покров достигнет 5-8 сантиметров. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, больше всего снега ожидается в Москве в первой половине дня.

По модельным оценкам к исходу понедельника мегаполис получит 65% месячной нормы осадков. При этом показания термометров не превысят 0+3, так что на улицах начнет восстанавливаться временный снежный покров, и вечером его слой уже может достигнуть 5-8 сантиметров сказал Тишковец

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