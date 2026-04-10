Москва10 апр Вести.После снегопада, прошедшего в Москве 9 апреля, в столице сформировался снежный покров высотой 2 см. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В результате аномального похолодания и перехода осадков в твердое состояние в Москве на опорной метеостанции ВДНХ вновь сформировался временный снежный покров высотой 2 см говорится в Telegram-канале Тишковца

В Тушине высота выпавшего снега составила 1 см. В Московской области тоже местами лежит снег, его высота - от 0 до 2 см, в Коломне – до 4 см.

Снег в столице сошел в конце марта. По прогнозам синоптиков, 11 апреля снежный покров растает и больше не появится до следующего осенне-зимнего сезона.