Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в начале рабочей недели Снежный покров образуется в Москве в понедельник

Москва26 апр Вести.В понедельник, 27 апреля, в Москве ожидаются осадки, в том числе в виде мокрого снега и ледяной крупы, а также образование снежного покрова до 5 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В Москве и по области будет облачно, возможна "рваная" метель и снежные шквалы с кратковременным ухудшением видимости до 600-1000 метров, не исключена "сухая" гроза, временами пройдет сильный мокрый снег и снег, ледяная крупа... На московской земле появится снежный покров высотой до 2-5 см написал синоптик в своем Telegram-канале

При этом в отдельных частях региона покров может достигать 14 сантиметров. А всего, по данным специалиста, только за трое суток на российскую столицу выпадет месячная норма осадков.

Ранее доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов допустил улучшение погодных условий на европейской части России на майские праздники. Речь идет об уменьшении облачности и общем потеплении, однако говорить о по-настоящему летней погоде пока не приходится.