Фенолог Любов: погода на майские праздники улучшится, но лета ждать не стоит

Москва24 апр Вести.На майские праздники погода в европейской части России улучшится, однако прихода лета в ближайшее время ждать не следует, предупредил граждан в беседе с РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Есть вероятность, что в мае начнет погода налаживаться. Будет уменьшение облачности, прекращение осадков. Солнце начнет прогревать, а значит, и температура будет расти. Наступит потепление пояснил ученый

Однако сказать точно, как долго продлится теплая погода, нельзя. По словам Любова, в мае россиян ждет по меньшей мере одна-две волны холода. Они будут не такими интенсивными и продолжительными, как в апреле и снега не принесут, но в любом случае, "лето в начале мая еще не наступит".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что теплая погода придет в Москву после 28 апреля. СТолбики термометров поднимутся до 12-14 градусов тепла.