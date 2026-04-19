Тишковец предупредил о "волне холода" перед майскими праздниками в Москве

Москва19 апр Вести.В Москве и области в понедельник, 20 апреля, возможны кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако согласно новым расчетам синоптиков, орбита циклона будет скорректирована к востоку.

Единственным утешением станет то, что зима в самый последний момент отвернет от мегаполиса говорится в публикации Тишковца в Telegram-канале

"Спираль" снежных облаков, по его словам, пройдет мимо столицы, так что зима вряд ли сможет ярко проявить себя в самом мегаполисе, чего нельзя сказать о восточных и юго-восточных районах Подмосковья.

Там, прогнозирует Тишковец, в ближайшие пару дней местами может появиться символический снежный покров высотой не больше полутора сантиметров.

При этом на дорогах из-за ночной околонулевой температуры воздуха и вероятности легких локальных заморозков возможна слабая гололедица. И это, предупреждает метеоролог, не последняя волна холода. По предварительным прогнозам, даже на Первомай особого весеннего тепла ждать не стоит.