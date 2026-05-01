Заводченков рассказал про ливни на северо-западе Кавказа в праздники

Заводченков: сильные ливни накроют северо-запад Кавказа в праздничные дни Заводченков рассказал про ливни на северо-западе Кавказа в праздники

Москва1 мая Вести.Сильные ливни накроют северо-западные склоны Кавказа в праздничный период. Об этом информационной службе "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, в зоне сильных ливней также окажется территория от низовья Волги до побережья Черного моря.

В большей степени от ненастья пострадают северо-западные склоны Кавказа. Здесь местами к исходу воскресенья выпадет свыше 40-60 мм влаги, к слову Центральной России такого количества дождевой воды хватило бы на весь месяц. Причем основной объем влаги на юге страны выпадет во вторник пояснил Заводченков

Ранее в Федерации профсоюзов РФ рассказали, при какой погоде можно не идти на работу. При этом сотрудник должен уведомить работодателя о произошедшем и подкрепить это информацией из официальных источников.