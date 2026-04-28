Инспектор труда Безюков: сотрудник может не идти на работу при риске для жизни

В Федерации профсоюзов РФ рассказали, при какой погоде можно не идти на работу Инспектор труда Безюков: сотрудник может не идти на работу при риске для жизни

Москва28 апр Вести.Не выходить на работу можно в случае стихийных катаклизмов, если существует реальный риск для жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного технического инспектора труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексея Безюкова.

Не выходить на работу можно в случае стихийных катаклизмов, если существует реальный риск для жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного технического инспектора труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексея Безюкова. сказал он

По его словам, к таким случаям относятся сильные снегопады, пожары, землетрясения и наводнения. При этом сотрудник должен уведомить работодателя о произошедшем и подкрепить это информацией из официальных источников.