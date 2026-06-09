Юрист Леонова: с работы можно уйти, если в офисе жарче 28 градусов

Юрист Леонова рассказала, что из-за жары можно уйти с работы Юрист Леонова: с работы можно уйти, если в офисе жарче 28 градусов

Москва9 июн Вести.Офисные сотрудники в России могут отказаться от работы летом, если температура в помещении превышает 28 градусов. Об этом заявила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, жара в помещении может навредить здоровью.

Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом – 28 градусов сказала Леонова

Юрист уточнила, что офисный работник вправе приостановить работу, письменно уведомив об этом начальника. В заявлении необходимо написать о показаниях термометра, зафиксированных в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.

При этом работнику не рекомендуется самостоятельно покидать рабочее место до ответа от работодателя, так как самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев направил в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой предложение о сокращении рабочего дня, если температура на рабочем месте превышает норму.