Юрист Южалин: летом температура в офисе не должна опускаться ниже 20 градусов

Юрист назвал нижнюю границу допустимой в офисе температуры летом Юрист Южалин: летом температура в офисе не должна опускаться ниже 20 градусов

Москва24 июн Вести.Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин в беседе с RT разъяснил, какая температура в офисе считается законной в летний период. По словам эксперта, главный документ, на который стоит опираться, — СанПиН 1.2.3685-21, утвержденный постановлением главного санитарного врача РФ.

Согласно этим правилам, температура воздуха — один из ключевых показателей микроклимата. Допустимые значения зависят от категории работ по энергозатратам организма. Офисные работы чаще всего относятся к категориям Ia или Iб (работа сидя без физического напряжения либо работа сидя, стоя или с ходьбой, сопровождающаяся небольшим физическим напряжением) пояснил Южалин

Как уточнил специалист, в теплое время года для офисных сотрудников температура воздуха не должна превышать +28 °C и не должна опускаться ниже +20 °C. Однако именно этот разрыв в восемь градусов, по его словам, становится причиной разногласий.

Если температура в офисе укладывается в диапазон от 20 до 28 градусов — формально нарушений нет. Однако именно этот широкий разрыв (целых восемь градусов) и становится причиной разногласий: одному комфортно при +22 °C, другому нужно +26 °C добавил юрист

Эксперт посоветовал работникам при возможности обращаться к работодателю с просьбой зонировать помещения с учетом температурных предпочтений коллег.

Но окончательное решение по планировке и организации рабочего пространства остается за работодателем заключил он

Ранее врач рассказала о температура воды для купания в водоемах - она не должна быть не ниже 18 градусов.