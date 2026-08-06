В комитете Госдумы по труду призвали отпускать сотрудников домой пораньше в жару Депутат Нилов призвал работодателей в жару отпускать сотрудников домой пораньше

Москва6 авг Вести.Депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в жару работодателям нужно проявлять гибкость и отпускать сотрудников домой пораньше.

Он отметил РИА Новости, что работодатель должен обеспечить своим работникам комфортные условия в жару, например, охлаждение воздуха кондиционером.

Если есть возможность пораньше отпустить сотрудников из-за жары - лучше это сделать​​​. Конечно, любой работодатель, который относится с пониманием и уважением к своим сотрудникам, должен проявлять некую гибкость в таких вопросах сказал Нилов

Он напомнил, что по санитарным нормам +28,5 градусах рабочий день должен сокращаться на один час, при 29 градусах тепла - на два часа, при 30,5 градусах - на три часа, а если стоит жара выше 32 градусов, то работа должна прекращаться полностью.

Нилов уточнил, что сокращение рабочего дня не предусмотрено, если работодатель оборудовал помещения кондиционерами.

Роспотребнадзор ранее также отмечал, что рабочий день могут сократить, если в офисе нет кондиционера.

В четверг в московском регионе был объявлен желтый уровень пожарной опасности из-за жары и грозы.