В Госдуме предложили запретить отключать воду более чем на 14 дней

Роспотребнадзор и Минстрой оценили идею ограничить срок отключения горячей воды В Госдуме предложили запретить отключать воду более чем на 14 дней

Москва31 июл Вести.В России может быть установлен предельный срок отключения горячей воды, который составит 14 дней. Соответствующую поправку в новые санитарные правила подготовил Роспотребнадзор.

Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Инициатива последовала в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

Ранее парламентарий предложила законодательно закрепить сроки отключения горячей воды в летний период. Она отметила, что отсутствие четких норм лишает коммунальные службы стимула оперативно завершать ремонтные работы.

Роспотребнадзор сообщил, что в настоящее время в новой редакции санитарных правил и норм указано, что "отключение систем горячего водоснабжения в период ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать сроки вывода в ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов централизованных систем горячего водоснажения. В случае внепланового ремонта или проведения профилактических испытаний максимальный срок отключения составляет 14 суток".

В то же время Минстрой России в ответе Разворотневой заявил, что внесение изменений в федеральное законодательство для установления конкретного срока отключения горячей воды нецелесообразно.

В ведомстве подчеркнули, что вывод объектов централизованных систем горячего водоснабжения проводят по согласованию с органами местного самоуправления, а рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением подачи горячей воды, и так составляет 14 дней.