Лето без сюрпризов: график отключения горячей воды в Москве в 2026 году

Кипячение огромных кастрюль и мытье в тазике — важная часть культуры уже больше полувека. Правда, сегодня хотя бы узнать о том, когда это случится и почему это вообще происходит, можно заранее: достаточно открыть этот материал и проверить график отключения горячей воды в Москве.

Когда и зачем отключают горячую воду в Москве

Летние отключения горячего водоснабжения — это не прихоть коммунальных служб и не попытка поиздеваться над жителями, а обязательная мера технического обслуживания. В это время специалисты проводят диагностику и профилактику тепловых сетей: очищают трубы, проверяют оборудование, устраняют мелкие дефекты.

Одно из главных мероприятий — гидравлические испытания. В трубы подается вода под повышенным давлением, чтобы выявить слабые участки: трещины, утечки, изношенные стыки. Если в результате выявляются неисправности, они устраняются и подготавливается водоснабжение к холодному периоду.

В какие месяцы отключается вода в 2026 году

В столице, как правило, — с 15 мая и до конца августа. Конкретные даты зависят от района и функционирующего в нем теплосетевого участка.

На сколько отключается горячая вода

По закону — максимум на 14 дней. Однако в большинстве районов Москвы сроки сокращены до 10 суток. А в домах с современными инженерными системами перерыв может быть еще короче — иногда всего на несколько дней.

В случае аварийных работ, то есть внеплановых, допустимо экстренное отключение воды по конкретному адресу на срок до 24 часов, но такие случаи, как правило, редкость.

График отключения горячей воды в Москве 2026 по адресу

Узнать график отключения горячей воды по своему адресу можно с помощью официальных сервисов:

Сайт МОЭК : один из самых удобных и точных ресурсов. Необходимо перейти по ссылке, ввести нужный адрес — и система отобразит даты начала и окончания отключения. Портал mos.ru : нужно указать адрес и проверить график отключения горячей воды в Москве. Мобильное приложение "Моя Москва" : можно не только узнать даты отключений, но и включить уведомления и получать напоминания.

Также, чтобы проверить отключение горячей воды в Москве, можно позвонить по номерам:

+7 (495) 539-53-53 — Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), который работает круглосуточно;

8 (800) 700-40-00 — горячая линия по отключению воды.

Важно: если нужный дом не был найден в списке, стоит проверить повторно позже — иногда графики отключения горячей воды публикуются поэтапно.

Сроки отключения горячей воды в Московской области

Жители Подмосковья, как и москвичи, тоже ежегодно сталкиваются с плановыми отключениями горячей воды в летний период. Информацию можно проверить на интерактивной карте на сайте ЖКХ МО. Дома на карте отмечены разными цветами, а при наведении на здание появляется информация о запланированных работах.

Ситуация в регионах

В некоторых субъектах Федерации также есть удобные инструменты, которые помогают проверить сроки отключения горячей воды по своему адресу — и не ждать объявлений в подъезде. Например:

Санкт-Петербург: ГУП "ТЭК СПб" ГУП "ТЭК СПб" предоставляет данные по отключениям на официальном сайте. Нижний Новгород: АО "Теплоэнерго" АО "Теплоэнерго" публикует графики на своем сайте. Там можно скачать списки домов по адресу или воспользоваться поиском. В Туле графики отключения горячей воды можно найти через региональные информационные ресурсы, такие как портал графики отключения горячей воды можно найти через региональные информационные ресурсы, такие как портал "Открытый регион 71" или сайты управляющих компаний.

Во многих крупных городах России информация публикуется также:

на сайтах городских администраций;

на страницах теплоснабжающих организаций;

в онлайн-кабинетах управляющих компаний;

в официальных Telegram-каналах городских ведомств;

в мобильных приложениях ЖКХ, если они внедрены в регионе.

Что делать, если горячую воду не дали после окончания срока

Иногда бывает так, что указанные в графике отключения горячей воды в Москве (и других городах) сроки прошли, а горячая вода в доме так и не появилась. Это не редкость, особенно в старом жилом фонде или при масштабных ремонтных работах.

Возможные причины задержек

Устранение аварийных повреждений. Во время гидравлических испытаний часто выявляют повреждения труб, которые требуют внепланового ремонта. Такие работы могут занять больше времени, чем планировалось изначально. Задержка из-за подрядчика. Иногда ремонт выполняют сторонние организации. И если они нарушают сроки, горячую воду могут не подать вовремя. Проблемы на уровне дома. Даже если центральная магистраль уже запущена, в доме могут быть неисправности: засоры, поломки узла ввода, сбои на ИТП (индивидуальном тепловом пункте). Нарушения со стороны управляющей компании (УК). Бывает, что воду уже подали, но дом не подключили из-за ошибок или недоработок УК.

Куда обращаться

Если слишком долго нет горячей воды, следует действовать по алгоритму:

Позвонить в УК: она обязана объяснить, что стало причиной задержки и когда вода вернется. Телефон указан в квитанции или на информационной доске в подъезде. Обратиться в диспетчерскую службу района или города: в Москве это ЕДЦ по номеру: +7 (495) 539-53-53, в других городах номера можно найти на сайте администрации. Оставить жалобу через сайт mos.ru. В разделе "Жилищно-коммунальные услуги" можно отправить обращение онлайн. Аналогичные сервисы есть в ряде регионов. Пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Это контролирующий орган, который может провести проверку. Если нарушение затягивается, и есть риск вреда здоровью, например, в домах с детьми, пожилыми, можно направить обращение в Роспотребнадзор.

Важно: если горячей воды по нужному адресу нет без уважительной причины, можно требовать перерасчет за коммунальную услугу.

Подготовка к отключению горячей воды

Даже если перерыв в подаче воды в 2026 году длится всего несколько дней, без привычного комфорта начинается стресс. Расскажем, как можно облегчить себе жизнь в этот период.

Советы, как пережить отключение

Уточнить, есть ли горячая вода у кого-то из друзей, родственников, соседей или в спортзале, куда вы ходите. Разогревать воду в чайнике или кастрюле и используйте ковшик или кувшин. Использовать влажные салфетки и антисептики в качестве временной меры для личной гигиены. Готовить еду на несколько дней вперед, чтобы меньше мыть посуду. Купить водонагреватель, если есть возможность. Даже компактный накопительный бойлер или проточный нагреватель облегчит быт, пока горячая вода отключена.

Нужно ли платить за горячую воду во время отключения

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг — Постановление Правительства РФ № 354, — если услуга не предоставлялась или предоставлялась с нарушениями качества, то за нее производится перерасчет. Это касается и случаев планового отсутствия горячей воды в Москве на время профилактических работ.

Если горячая вода отсутствовала полностью — услуга считается непредоставленной, и оплату должны исключить из вашей квитанции.

Если она была, но не соответствовала требованиям, например, была холодной или чуть теплой, — тоже предусмотрен перерасчет, но в меньшем объеме.

Важно: для перерасчета жильцам по общему нормативу не нужно собирать доказательства при плановом отключении — информация о сроках есть у ресурсоснабжающей организации и УК. Подробнее о тарифах за горячую и холодную воду можно изучить в другом нашем материале.

Что делать, если плату начислили

Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Написать заявление — в произвольной форме или по шаблону. Если УК игнорирует обращение — подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) региона. При необходимости обратиться в Роспотребнадзор или жилищную прокуратуру.

В каких домах не отключается горячая вода

В некоторых домах вода подается бесперебойно — даже в период плановых профилактических работ.

Все дело в техническом оснащении дома. Так, не отключается горячая вода в современных многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) и закрытой системой водоснабжения. Вот что это значит:

ИТП — автоматизированное оборудование, которое самостоятельно нагревает воду внутри самого дома, а не получает уже нагретую воду из центральной сети;

закрытая схема теплоснабжения: вода, поступающая в краны, не циркулирует по городским теплосетям, а нагревается через теплообменник в самом доме.

Это касается новостроек сданных после 2015–2020 годов, элитных и бизнес-класс жилых комплексов, где инфраструктура рассчитана на автономность, а также некоторых реконструированных домов, где при капитальном ремонте внедрили ИТП и закрытую систему водоснабжения.