Сколько стоит холодная и горячая вода в Москве: тарифы за кубометр в 2026 году

На итоговую стоимость за кубометры влияют ставки по счетчикам, фактический расход, способ расчета, а в некоторых случаях еще и повышающий коэффициент. Разберемся, сколько составляют тарифы на горячую и холодную воду в Москве, как рассчитать платеж за месяц и что делать, если сумма в квитанции некорректная.

Какие тарифы на воду действуют в Москве в 2026 году

Сколько стоит куб холодной воды в Москве

Тарифы на воду в столице утверждает Департамент экономической политики и развития Москвы. Для определения стоимости холодной воды ориентиром служат тарифы “Мосводоканала”, для горячей — решения от МОЭК и других поставщиков на отдельных территориях. Именно поэтому цифры по тарифам могут отличаться.

Территория с 1 января по 30 сентября, руб./м³ с 1 октября по 31 декабря, руб./м³ Москва (центральные районы) 66,87 73,79 ряд территорий: района Щербинка, поселений Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское, Рязановское Троицкого и Новомосковского административных округов 63,83 73,79

В стоимость тарифа на холодную воду в столице входят забор воды, ее очистка, транспортировка по трубам до крана и содержание сетей и насосного оборудования.

Например, если семья тратит за месяц 10,5 м³ воды из холодного водоснабжения, платеж составит:

10,5 × 66,87 = 702,14 руб. — с января по сентябрь;

10,5 × 73,79 = 774,80 руб. — с октября по декабрь.

. Фото: Unsplash

Сколько стоит куб горячей воды

Показатель С 1 января по 30 сентября С 1 октября по 31 декабря Компонент на теплоноситель (руб./м³) 66,87 73,79 Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) 3 800,68 4 198,98 Итоговый тариф за водоснабжение населения (руб./м³) 317,71 377,80

Пример счета за горячую воду:

расход в квартире — 9 м³;

тариф в Москве — 317,71 руб./м³;

сумма: 9 × 317,71 = 2 859,39 руб.

Если тот же объем приходится уже на период после 1 октября, расчет будет таким: 9 × 377,80 = 3 400,20 руб.

По СанПиН горячая вода должна быть в интервале 60–75°C. Если температура ниже, можно требовать перерасчет. Согласно постановлению Правительства РФ № 354, плата снижается на 0,1% за каждые 3°C отклонения ежечасно. Например, температура горячей воды в кране составляет 54°C, что ниже нормы на 6°C, поэтому за каждый час тариф снижается на 0,2%. А если температура опускается ниже 40°C, оплачивается по тарифам на холодную воду.

. Фото: Unsplash

От чего зависят тарифы на воду в Москве

Наличие счетчиков

Если в квартире стоят исправные счетчики, а передача показаний происходит вовремя, то собственник платит за фактический расход. Если семья экономно тратит воду, то для нее будет выгоднее расчет по счетчикам, чем по фиксированной ставке за человека. Подробнее с информацией по оплате коммунальных платежей можно ознакомиться в брошюре от mos.ru.

Тип жилья и условия потребления

На сумму в квитанции влияет не только объем воды, но и тип системы горячего водоснабжения, округ проживания и наличие централизованной сети отопления. Например, в квартире с газовой колонкой тариф на горячую воду не рассчитывается, потому что отдельного расхода горячей линии там нет.

Почему горячая вода стоит дороже

Горячая вода по тарифу в Москве стоит дороже, потому что в ее цену заложены не только вышеперечисленные очистка и транспортировка, но и ее подогрев.

Как рассчитывается плата за воду с примерами

Расчет стоимости по счетчикам

Формула расчета за потребленную воду такая: объем по счетчику × тариф = сумма к оплате.

Например, за месяц семья израсходовала:

холодную воду — 8 м³;

горячую — 6 м³.

Если брать тарифы за кубометр воды на 2026 год с января по сентябрь для основной части Москвы, получится:

8 × 66,87 = 534,96 руб. — за холодную воду;

6 × 317,71 = 1 906,26 руб. — стоимость горячей воды.

Итого в Москве только за воду сумма составляет 2 441,22 руб. Без учета водоотведения и других пунктов в квитанции.

. Фото: Unsplash

Расчет стоимости по нормативам за горячую и холодную воду

Если счетчиков нет, расчет идет по нормативу расхода воды на человека. С ноября 2023 года в Москве для квартир без приборов учета, но где их можно установить, действует повышающий коэффициент — три. Это сильно увеличивает платеж.

Тип благоустройства квартиры Холодное водоснабжение (м³/чел) Горячая вода (м³/чел) Итого с коэф. три (если нет счетчика*) С ванной и центральным подогревом воды 6,935 4,745 20,80 м³ (ХВ) + 14,23 м³ (ГВ) С ванной и газовой колонкой 9,86 0 29,58 м³ (ХВ)

Расчет приведен на одного человека в Москве при применении повышающего коэффициента.

Пример платежа за воду для семьи из двух человек без счетчиков:

вода холодная: 2 × 6,935 × 66,87 × 3 = 2 782,47 руб.;

горячая: 2 × 4,745 × 317,71 × 3 = 9 045,17 руб.

Итого только по двум строкам — 11 827,64 руб. Поэтому в Москве установление счетчиков обычно выгоднее, чем оплата по нормативам за одного человека.

Когда начисляется плата по нормативу, а не по показаниям

Тарифы на воду рассчитываются по нормативу в трех ситуациях:

если нет счетчиков;

если индивидуальный прибор учета неисправен или некорректно отображает данные;

если собственник задерживает передачу показаний по приборам.

При формировании квитанции об оплате в последних двух случаях сначала пересчитывается количество потребленных кубометров по среднемесячному расходу за прошлые расчетные периоды и только потом — по фиксированной стоимости. Если нет технической возможности установить счетчик, это должно подтверждаться документально, иначе тариф будет рассчитываться с применением повышающего коэффициента.

Льготы многодетным семьям Фото: Unsplash

Кто может получить субсидии и льготы на оплату воды

Льготы на оплату ЖКУ назначаются отдельным категориям москвичей из перечня городского Центра жилищных субсидий (ГЦЖС) Москвы.

Список федеральных льготников установлен на уровне всей страны, меры поддержки действуют во всех регионах:

инвалиды I, II и III групп и семьи, имеющие детей-инвалидов до 18 лет;

ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды ВОВ;

ветераны боевых действий;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей;

члены семей погибших военнослужащих и инвалидов войны.

Установлены правительством Москвы дополнительные региональные категории льготников:

ветераны труда и военной службы после назначения пенсии или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

многодетные семьи, пока младшему ребенку не исполнится 16 или 18 лет в зависимости от условий;

одиноко проживающие пенсионеры или семьи, состоящие только из пожилых;

труженики тыла;

реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

почетные доноры СССР, РФ или города Москвы;

одинокие пенсионеры старше 70 и 80 лет.

Субсидия положена тем, у кого расходы на оплату коммунальных услуг превышают 10% совокупного дохода семьи. Она назначается на шесть месяцев, учитывая доход семьи за последние полгода.

Подать заявление для получения статуса льготника можно через mos.ru в разделе “Услуги” → “Социальная поддержка” → “Оплата ЖКУ” → “Меры социальной поддержки”.

. Фото: Unsplash

Как уменьшить расходы на горячую и холодную воду

Чтобы уменьшить платежи за воду, могут помочь следующие бытовые привычки:

выключать воду во время чистки зубов или намыливания посуды;

вовремя устранять протечки;

в случае отсутствия газовой колонки можно поставить аэраторы — небольшие насадки на кончик крана, которые смешивают струю воды с воздухом — и экономичные душевые лейки;

запускать стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке;

чаще пользоваться душем вместо ванны, чтобы снизить потребление воды;

время от времени сверять тарифы за кубометр воды и объемы в квитанции за коммунальные услуги, чтобы вовремя заметить ошибку и она не повторилась в следующем месяце.

Что делать, если в квитанции указана неправильная сумма

Если сумма в Едином платежном документе кажется неверной, стоит сразу перепроверить три вещи: переданы ли показания, верно ли указан объем и правильный ли тариф применен. Затем следует сравнить начисленную сумму с официальными ставками для интересующего округа. Если ошибка обнаружена, нужно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающую организацию или подать заявку на перерасчет через порталы госуслуг.

Если же проблема связана с качеством услуги, например, температура горячей воды ниже нормы, важно зафиксировать нарушение актом или заявкой в аварийно-диспетчерскую службу.