Отключения горячей воды в Москве начнутся 13 мая МОЭК опубликовал график отключения горячей воды в домах москвичей

Москва7 мая Вести."Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) запустила информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать сроки отключения горячей воды в домах.

Сервис размещен на интернет-сайтах moek.ru и ekp.moek.ru, а также на сайте Правительства Москвы mos.ru указывается в сообщении на сайте компании

Кроме того, в мессенджерах MAX и Telegram запущены специальные боты с информацией о датах отключений воды.

В частности, как стало известно ИС "Вести", уже 13 мая горячая вода будет отключена в некоторых домах района "Академический".

Горячую воду в домах москвичей отключают ежегодно в период с мая по конец августа для проведения гидравлических испытаний и необходимых ремонтов. Длительность отключений составляет 10 дней.