В Совфеде признали невозможность отказаться от отключений горячей воды Сенатор Высокинский: от ежегодных отключений горячей воды нельзя отказаться

Москва9 авг Вести.Полностью отказаться от практики ежегодных профилактических отключений горячей воды в России невозможно, но их срок можно сократить до недели, сообщил зампред комитета Совфеда по федеративному устройству Александр Высокинский в беседе с ТАСС.

По его словам, трубопроводы многоквартирных домов нуждаются в техническом обслуживании так же, как, например, автомобили, которым раз в 10 тысяч километров необходимо менять масло, фильтры и другие расходники.

Хотим мы того или не хотим, когда мы имеем дело с многоквартирным домом, раз в год сеть нужно остановить, всю ее проверить, чтобы зимой не было никаких неожиданностей... Мы к тому идем, где управляющие компании достаточно плотно работают с теплоснабжающими организациями, там отключения больше чем на неделю быть не должно отметил Высокинский

Ранее сообщалось, что в России может быть установлен предельный срок отключения горячей воды, который составит 14 дней.