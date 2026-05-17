Эксперт Щербаченко подсчитал экономию платы за горячую воду при ее отключении Эксперт Щербаченко: отключение горячей воды уменьшает платеж за услугу на 30%

Москва17 мая Вести.В период планового профилактического отключения горячей воды в России платежи в месячных квитанциях за эту услугу снижаются, экономия для семьи при оплате по счетчику составит примерно 30%. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Так, в Москве, по его словам, норматив потребления горячего водоснабжения (ГВС) составляет около 4,8 кубометра в месяц на человека при его стоимости 312,5 рубля. Таким образом, при оплате без счетчика и проживании в квартире одного человека сумма в квитанции составит 1500 рублей.

При отключении горячей воды для профилактики на 10-14 дней счет в квитанции будет ниже на 507,49-710,48 рублей (33-47%) в зависимости от количества дней рассказал он

Однако, по его словам, в среднем россияне расходуют воды меньше, чем это заложено в нормах, поэтому в целом платить за ГВС выгоднее по счетчикам. Однако в случае планового отключения в процентном соотношении выгода со счетчиками будет меньше.

Реальные расходы обычно зависят от повседневных привычек, количества людей в семье, от профессии, от любви к чистоте, от наличия посудомоечной машины и других факторов. Примерно семья получит 30% экономии на горячую воду при плановом отключении подчеркнул Щербаченко

Ранее россиян призвали перекрывать кран горячего водоснабжения на период его планового отключения, чтобы избежать переплат.