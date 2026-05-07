Эксперт Высокогорский: умные розетки экономят до 800 рублей в месяц

Россиянам рассказали, как можно сэкономить с помощью умных розеток Эксперт Высокогорский: умные розетки экономят до 800 рублей в месяц

Москва7 мая Вести.Умные розетки позволяют сэкономить на оплате электричества от 200 до 800 рублей в месяц за счет устранения потребления в режиме ожидания, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ Дмитрий Высокогорский.

Умная розетка - устройство для удаленного управления электроприборами.

Они экономят в типичной квартире 200-800 рублей в месяц объяснил Высокогорский

Он пояснил, что розетка устраняет скрытое потребления. Цена ее составляет 1-2,5 тысячи рублей, окупится прибор за 5-10 месяцев.

Ранее специалист рассказал, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке.