Москва7 маяВести.Умные розетки позволяют сэкономить на оплате электричества от 200 до 800 рублей в месяц за счет устранения потребления в режиме ожидания, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ Дмитрий Высокогорский.
Умная розетка - устройство для удаленного управления электроприборами.
Они экономят в типичной квартире 200-800 рублей в месяцобъяснил Высокогорский
Он пояснил, что розетка устраняет скрытое потребления. Цена ее составляет 1-2,5 тысячи рублей, окупится прибор за 5-10 месяцев.
Ранее специалист рассказал, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке.