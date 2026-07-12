В Госдуме рассказали, как можно снизить расходы на коммунальные услуги летом Депутат Вольфсон напомнил о перерасчете за отопление и горячую воду летом

Москва12 июл Вести.Россияне летом могут на законных основаниях сократить расходы на коммунальные услуги, в том числе за счет перерасчета платы за отопление и горячую воду. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

В беседе с агентством РИА Новости он отметил, что в регионах, где действует схема оплаты отопления только в отопительный сезон, с мая по сентябрь начислений за эту услугу в квитанциях быть не должно. Кроме того, при плановом отключении горячей воды управляющая компания обязана сделать перерасчет, если в квартире нет счетчика.

Летом для граждан есть законные основания снизить свои расходы на коммунальные услуги. Постановление правительства РФ №354 четко регламентирует эти процессы сказал Вольфсон

Депутат также отметил, что владельцам квартир со счетчиками во время отключения горячей воды стоит перекрывать соответствующий вентиль. В противном случае из крана может идти холодная вода, а прибор продолжит учитывать ее по тарифу горячей.