ФАС опровергла сообщения о повышении тарифов на ЖКХ с 1 июля

Тарифы на ЖКХ в июле повышаться не будут ФАС опровергла сообщения о повышении тарифов на ЖКХ с 1 июля

Москва18 июн Вести.Информация в СМИ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля не является достоверной. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

В ведомстве указали, что ежегодная индексация тарифов на ЖКХ пройдет с 1 сентября, а уровень их изменений не будет превышать установленное правительством значение.

Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности заявили в ФАС

Там также отметили, что служба возьмет на контроль процесс установления тарифов в регионах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил беспокойство относительно нарушений в формировании тарифов на коммунальные услуги. По его словам, ФАС выявила более 10 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы.