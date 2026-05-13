Москва13 маяВести.В 2027 году стоимость коммунальных услуг вырастет на 8,7%, а в 2028 — на 7,1%. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.
Информация содержится в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.
...В 2027-2028 годах сохранятся параметры индексации платы граждан за коммунальные услуги, принятые в прогнозе, одобренном правительством Российской Федерации в сентябре 2025 года, в 2029 году индексация составит 6,1%говорится в сообщении
