В Минэкономразвития рассказали, на сколько вырастут платежи за ЖКХ в 2027 году В МЭР сообщили, что тарифы ЖКХ в 2027 году проиндексируют на 8,7%

Москва13 мая Вести.В 2027 году стоимость коммунальных услуг вырастет на 8,7%, а в 2028 — на 7,1%. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Информация содержится в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.

...В 2027-2028 годах сохранятся параметры индексации платы граждан за коммунальные услуги, принятые в прогнозе, одобренном правительством Российской Федерации в сентябре 2025 года, в 2029 году индексация составит 6,1% говорится в сообщении

