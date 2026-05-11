Москва11 маяВести.Замена термина "приватизированная собственность" на "частная" в квитанциях на оплату ЖКУ произведена для унификации данных в ЕГРН, это никак не влияет на сумму начислений, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежкахотметил он
Депутат уточнил, что термин "приватизированная" описывал способ получения недвижимости, тогда как "частная собственность" - это установленный юридический статус, обозначающий право владения, пользования и распоряжения.