Москва25 июлВести.В последние недели в сети массово распространяют недостоверные сообщения о якобы новых правилах передачи показаний счетчиков воды. При появлении таких новостей нужно проверять источники, сверяться с данными профильных ведомств или уточнять информацию в управляющей компании, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров агентству ТАСС.
В сети интернет начали распространяться сведения о якобы грядущих изменениях с 1 августа 2026 года в порядке передачи показаний счетчиков водоснабжения. Данная информация не соответствует действительностисказал он
По его словам, достоверные сообщения обычно содержат ссылки на нормативные документы, а их отсутствие должно насторожить. Он рекомендовал перепроверять такие сведения через управляющую компанию или профильное ведомство.
Эксперт напомнил, что потребители, у которых установлены индивидуальные, общие квартирные или комнатные приборы учета, должны ежемесячно снимать показания и передавать их не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Исключение касается электросчетчиков, подключенных к интеллектуальной системе учета.
Если показания не переданы вовремя, начисления производятся по среднемесячному потреблению. При систематической непередаче данных после установленного периода плату начинают рассчитывать по нормативам потребления коммунальных услуг.
Оплачивать жилищно-коммунальные услуги необходимо до 15-го числа, а квитанции гражданам должны направлять не позднее 5-го числа.
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