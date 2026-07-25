В ОП рассказали, как не попасться на фейки об изменениях в коммунальных платежах

Россиян предупредили о фейках про изменения в оплате ЖКХ В ОП рассказали, как не попасться на фейки об изменениях в коммунальных платежах

Москва25 июл Вести.В последние недели в сети массово распространяют недостоверные сообщения о якобы новых правилах передачи показаний счетчиков воды. При появлении таких новостей нужно проверять источники, сверяться с данными профильных ведомств или уточнять информацию в управляющей компании, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров агентству ТАСС.

В сети интернет начали распространяться сведения о якобы грядущих изменениях с 1 августа 2026 года в порядке передачи показаний счетчиков водоснабжения. Данная информация не соответствует действительности сказал он

По его словам, достоверные сообщения обычно содержат ссылки на нормативные документы, а их отсутствие должно насторожить. Он рекомендовал перепроверять такие сведения через управляющую компанию или профильное ведомство.

Эксперт напомнил, что потребители, у которых установлены индивидуальные, общие квартирные или комнатные приборы учета, должны ежемесячно снимать показания и передавать их не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Исключение касается электросчетчиков, подключенных к интеллектуальной системе учета.

Если показания не переданы вовремя, начисления производятся по среднемесячному потреблению. При систематической непередаче данных после установленного периода плату начинают рассчитывать по нормативам потребления коммунальных услуг.

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги необходимо до 15-го числа, а квитанции гражданам должны направлять не позднее 5-го числа.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, нужно ли платить за лифт россиянам, живущим на первом этаже.