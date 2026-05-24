Юрист назвал самые популярные мошеннические схемы в сфере ЖКХ Юрист Соловьев: самая частая схема обмана в ЖКХ – сообщение о задолженности

Москва24 мая Вести.Заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев в беседе с агентством РИА Новости назвал пять наиболее распространенных мошеннических схем в сфере ЖКХ.

По его словам, чаще всего злоумышленники рассылают сообщения от якобы "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности по коммунальным услугам и предлагают перейти по ссылке для оплаты.

Наш проект подготовил топ-пять схем обмана в сфере ЖКХ в мае. На первом месте – сообщение в мессенджере и на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности. "Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить". И ссылка рассказал эксперт

На втором месте – сообщения от имени управляющей компании с просьбой "уточнить личные данные жильцов". Подобные запросы могут поступать и через поддельные домовые чаты. После "проверки данных" пользователям предлагают перейти по ссылке или ввести код подтверждения.

В тройку самых распространенных схем также вошли мошеннические сообщения о якобы установке домофона. Аферисты утверждают, что необходимо проголосовать за решение общего собрания жильцов, перейдя по специальной ссылке.

Кроме того, злоумышленники рассылают фальшивые квитанции с требованиями сверки платежей или доплаты налога на имущество. Еще одна популярная схема – фиктивные онлайн-голосования за благоустройство двора, ремонт дорог или установку навесов, для участия в которых также предлагают перейти по подозрительной ссылке.

