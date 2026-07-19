Юрист рассказал, как управляющие компании обманывают жильцов Юрист рассказал об отработанных схемах обмана в управляющих компаниях

Москва19 июл Вести.Самая главная схема обмана, которой пользуются управляющие компании, – это сбор средств за оплату коммунальных услуг, а затем передача этих денег в неполном размере в ресурсоснабжающие организации. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказал юрист Аслан Шереужев.

В этой схеме УК выводит собранные денежные средства через подставные фирмы и ИП, уточнил он.

Самой главной схемой наживы является сбор средств за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 100% с каждого собственника, а передача денежных средств уже в ресурсоснабжающую организацию составляет процентов 30–40 от собранной суммы, что позволяет ... не отключать дом от коммунальных услуг, а денежные средства ... выводятся через подставные фирмы и ИП – фактически обналичиваются рассказал юрист

Ранее в Госдуме РФ сообщили, что управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов, так как некоторые объекты, находящиеся в квартирах, можно отнести к общедомовому имуществу.