В ГД рассказали, что УК обязана менять бесплатно в квартирах жильцов Депутат Свищев: УК должна бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах

Москва17 июл Вести.Управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

Некоторые объекты, находящиеся в квартирах, можно отнести к общедомовому имуществу, отметил депутат.

Например, радиаторы отопления. Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компания сказал Свищев

Депутат уточнил, что соответствующую обязанность УК подтверждает решение Верховного суда России от 2009 года.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что собственник квартиры не должен отдельно платить мастеру, если речь идет о ремонте общего имущества многоквартирного дома.