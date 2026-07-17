Москва17 июлВести.Управляющая компания обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
Некоторые объекты, находящиеся в квартирах, можно отнести к общедомовому имуществу, отметил депутат.
Например, радиаторы отопления. Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компаниясказал Свищев
Депутат уточнил, что соответствующую обязанность УК подтверждает решение Верховного суда России от 2009 года.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что собственник квартиры не должен отдельно платить мастеру, если речь идет о ремонте общего имущества многоквартирного дома.