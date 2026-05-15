Россиян могут освободить от оплаты экспертизы техсостояния домов ТАСС: в ГД предложили освободить россиян от оплаты экспертизы техсостояния домов

Москва15 мая Вести.На рассмотрение в Госдуму внесут законопроект об оплате обследования технического состояния многоквартирного дома. Авторы документа предлагают возложить финансовую ответственность за эту процедуру на управляющие компании, а не на жителей дома, сообщил ТАСС.

Инициаторами выступила группа депутатов фракции "Справедливая Россия". Сейчас собственники могут самостоятельно принимать решение об обследовании техсостояния дома для дальнейшего пересмотра сроков капитального ремонта, но делать это за свой счет. Парламентарии предложили обязать региональных операторов проводить эту процедуру за счет собственных средств, если владельцы жилья совместно приняли такое решение. В то же время авторы законопроекта призывают установить периодичность проведения обследования – не чаще одного раза в пять лет.

Глава фракции Сергей Миронов в разговоре с агентством пояснил: предложение "родилось" на фоне увеличения стоимости обследования на несколько десятков процентов. По его словам, многим россиянам такие траты не по карману из-за низких зарплат.

А поскольку многие граждане из-за низких зарплат и нехватки средств не могут вложиться в общий котел и поучаствовать в финансировании работ, то собрать нужную сумму и провести экспертизу часто не представляется возможным подчеркнул он

Депутат добавил, что из-за этого оценка техсостояния дома откладывается на более поздний срок, а в этом время "копятся скрытые дефекты, возникают аварийные ситуации". Это в свою очередь приводит к увеличению стоимости капитального ремонта в будущем. Миронов отметил, что принятие предложенного законопроекта позволит снизить социальную напряженность и повысить качество управления многоквартирными домами.