В Госдуме назвали схемы мошенников вокруг капремонта и списания долгов за ЖКХ Депутат Гаврилов предупредил о мошеннических схемах вокруг капремонта

Москва9 мая Вести.Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал о самых распространенных мошеннических схемах и мифах вокруг капремонта и списания долгов. Об этом депутат сообщил в интервью ТАСС.

По словам Гаврилова, обязанность платить за капремонт закреплена статьей 169 Жилищного кодекса России и привязана к квартире, а не к собственнику. Так, при покупке жилья долг прежнего владельца переходит к новому хозяину.

Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, перед собеседником аферист по статье 159 УК РФ — никакого федерального закона, который освобождал бы всех собственников квартир от этой строки в платежке, не принималось и не готовится пояснил Гаврилов

Он отметил, что полное освобождение от взносов получают неработающие пенсионеры старше восьмидесяти лет, Герои России и СССР, а также владельцы квартир в новостройках в первые три-пять лет после ввода дома. Половинная компенсация полагается ветеранам, инвалидам первой и второй групп и семьям с детьми-инвалидами.

Депутат предупредил также, что не существует государственных программ, по которым гражданину раз в пять лет автоматически прощают долги.

Гаврилов пояснил, что долги по кредитам, микрозаймам, жилищно-коммунальным услугам, налогам и штрафам обнуляются только через банкротство физического лица в арбитражном суде по закону № 127-ФЗ либо через внесудебное банкротство в МФЦ.

Глава комитета Госдумы также напомнил, что настоящие юристы не звонят первыми и не разыскивают должников по базам, а процедура списания никогда не запускается через ссылку из СМС или код подтверждения.

Если собеседник просит предоплату в 30 или 100 тысяч рублей, обещает 100% гарантию и ссылается на закрытую программу Минфина, разговор стоит прекращать сразу подчеркнул законодатель

Он напомнил, что льготы по капремонту оформляют органы соцзащиты по месту жительства, реструктуризацию кредита обсуждают напрямую с банком, а заявление на внесудебное банкротство подают через МФЦ бесплатно.

Депутат рекомендовал россиянам сверять юриста с реестром адвокатских палат и базами "СудАкт", а кредитора — через реестр Банка России, где по итогам 2025 года числится свыше двух тысяч нелегальных компаний.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что злоумышленники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам якобы вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги.