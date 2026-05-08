Депутат Свищев: льготы на оплату капремонта имеют ветераны и инвалиды двух групп

В Госдуме назвали категории россиян-льготников по оплате взносов на капремонт Депутат Свищев: льготы на оплату капремонта имеют ветераны и инвалиды двух групп

Москва8 мая Вести.Компенсировать уплату взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов могут несколько категорий инвалидов и ветеранов, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что, достигшие 70 лет граждане могут претендовать на возмещение в размере 50% от суммы взноса, а одинокие пенсионеры старше 80 лет имеют право на полную компенсацию.

Свищев добавил, что аналогичная льгота в размере 50% предусмотрена для ветеранов боевых действий, инвалидов первой и второй групп, а также семей, в которых воспитывают детей-инвалидов.

Для оформления компенсации необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) и подать заявление, подтверждающее право на льготу.

Ранее Свищев перечислил случаи, при которых собственники помещений в многоквартирном доме могут быть освобождены от уплаты взносов на капремонт.