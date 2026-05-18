Москва18 мая Вести.Право на компенсацию по вкладам, не закрытым до 1991 года, имеют сами вкладчики - граждане РФ, родившиеся до этого времени, либо их наследники, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Государство выплачивает компенсации по старым вкладам. Право на выплату имеют сами вкладчики - граждане России, родившиеся по 1991 год включительно, а также их наследники. Главное условие - вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года отметил он

Законотворец также уточнил, что государство может компенсировать только часть обесценившихся сбережений. Расчет выплаты производится по формуле, где остаток на счете на 20 июня 1991 года умножается на возрастной коэффициент, а также на коэффициент срока хранения.