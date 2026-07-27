Москва27 июл Вести.Работающие пенсионеры в России имеют право получить ряд льгот, включая налоговые, субсидии на оплату ЖКХ. Они также могут воспользоваться двумя оплачиваемыми днями отпуска в год для диспансеризации, рассказал в беседе с RT член комитета ГД по бюджетам и налогам Никита Чаплин.

Продолжающие трудовую деятельность пенсионеры также могут по письменному заявлению получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы в любое удобное время, и им не нужно отрабатывать две недели при увольнении в связи с выходом на пенсию.

Работающие пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество — в отношении одного объекта каждого вида. Также сохраняется вычет по земельному налогу: налог не взимается с 6 соток... Можно оформить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи — в регионах этот порог может быть снижен сказал Чаплин

Он также напомнил, что работающие пенсионеры могут получить компенсации взносов на капитальный ремонт: 50%, если они достигли 70 лет и 100% - если 80 лет.

Депутат указал, что работающие пенсионеры сохраняют право получить льготы и субсидии наравне с неработающими. При этом им не нужно обращаться в разные инстанции: так, налоговая служба применяет льготы автоматически, основываясь на полученных из Соцфонда данных, льготы на ЖКУ и компенсации капремонта - на основании данных "Госуслуг", МФЦ, клиентской службы.