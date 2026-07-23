В Госдуме напомнили, кто может получить льготный проезд на отдых Депутат Говырин: некоторые категории граждан имеют льготу на проезд в отпуск

Москва23 июл Вести.Некоторым категориям граждан в России положены льготы на проезд в отпуск, о них в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство отметил депутат

Он добавил, что гораздо менее известны ведомственные гарантии, в списке их много. Например, сотрудникам органов внутренних дел положен бесплатный проезд к месту отпуска и обратно один раз в год вместе с одним членом семьи. Право на это дает служба на Севере, в приравненных и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в подразделениях в Уральском, Сибирском или Дальневосточном федеральном округе или за рубежом.

Говырин подчеркнул, что по такому же принципу оплачивается дорога сотрудникам ФСИН, судебным приставам, пожарным федеральной противопожарной службы и таможенникам.

Военнослужащим по контракту, включая войска Росгвардии, аналогичное право с той же географией службы дает федеральный закон "О статусе военнослужащих". Прокурорам служба на тех же территориях дает оплату дороги в отпуск с одним членом семьи по федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации", а сотрудникам Следственного комитета по федеральному закону "О Следственном комитете Российской Федерации" уточнил депутат

По словам Говырина, больше всех повезло судьям - им гарантирована оплата проезда к месту отдыха без территориальных условий, причем время в пути даже не засчитывается в срок отпуска, обратил внимание депутат.

При этом право на бесплатный проезд сохраняется и после службы. Пенсионеры МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и таможни, отработавшие 20 лет и более, могут один раз в год компенсировать проезд к месту санаторно-курортного лечения в ведомственных здравницах.

Ранее в Госдуме напомнили, кто может получить бесплатные путевки в санатории.