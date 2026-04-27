Депутат Говырин: доплаты летчикам и шахтерам будут пересматривать 4 раза в год

Стало известно, кому из россиян будут пересматривать доплаты четырежды в год Депутат Говырин: доплаты летчикам и шахтерам будут пересматривать 4 раза в год

Москва27 апр Вести.Специальные доплаты для вышедших в отставку летчиков гражданской авиации и шахтеров будут пересматриваться четыре раза в год.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Их размер (дополнительных выплат – прим. ред.) будет корректироваться ежегодно 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября уточнил законодатель в разговоре с РИА Новости

Депутат добавил, что эти меры направлены на улучшение пенсионного обеспечения. Вместе с этим Говырин уточнил, что это не индексация страховой пенсии, а специальные доплаты, которые законодательство регулирует отдельно.

Также собеседник агентства напомнил об отдельном порядке пересмотра пособий военных пенсионеров. Он пояснил, что такие выплаты корректируются по нормам отдельного закона и привязаны к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий.

Ранее социологи совместно с маркетологами выяснили, что 43% россиян согласны отказаться от длинных выходных в мае ради работы с хорошей доплатой.