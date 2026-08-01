Москва1 авг Вести.Работающие пенсионеры в России продолжают пользоваться значительным пакетом льгот, в том числе правом на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для медицинских обследований, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью РИА Новости.

Набор льгот зависит от вида пенсии, возраста, региона проживания, уровня дохода пенсионера и наличия дополнительных статусов. В частности, работающий пенсионер, получающий пенсию по старости или за выслугу лет, имеет возможность ежегодного получения двух оплачиваемых рабочих дней для диспансеризации, отметил Говырин.

Пенсионеры по старости вправе ежегодно получать до 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению, при этом работодатель обязан предоставить такой отпуск.

Страховую пенсию продолжают выплачивать работающим пенсионерам с ежегодной индексацией с 2025 года. Августовская индексация зависит от страховых взносов за предыдущий год, официальной зарплаты и количества начисленных пенсионных коэффициентов.

После увольнения пенсионеру проводят все индексации, пропущенные с 2016 года по 2024 год, что приводит к увеличению ежемесячных выплат.

Официальное трудоустройство не отменяет федеральные налоговые льготы. У работающих пенсионеров есть возможность освобождения от налога на имущество (по одному объекту каждого вида), например, на квартиру, жилой дом и гараж. Кроме того, по земельному налогу действует вычет на шесть соток одного участка, пояснил Говырин.

Скидки на проезд, зубопротезирование, лекарства, телефон и некоторые коммунальные услуги зависят от региона или наличия дополнительного статуса, такого как инвалидность или звание ветерана. Полный набор льгот можно проверить по месту регистрации, виду пенсии и составу семьи.

С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год, а выплата получателям накопительной пенсии в зависимости от источника накоплений увеличится на 17,3–19,3%.