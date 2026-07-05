В ГД раскрыли нюансы закона об ипотечных каникулах для семей с детьми Депутат Говырин: рождение второго ребенка позволяет получить ипотечные каникулы

Москва5 июл Вести.Рождение второго ребенка обеспечивает право на ипотечные каникулы. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии "Единая Россия" Алексей Говырин.

Депутат указал, что длительность льготного периода составляет до 18 месяцев, однако не более чем до достижения ребенком возраста полутора лет. Право на ипотечные каникулы появляется вне зависимости от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств перед кредитором.

В течение первых шести месяцев льготного периода проценты по кредиту не начисляются. С 7 по 18 месяц начисление процентов возобновляется, однако их уплата переносится на более поздний срок – после погашения текущих обязательств по кредитному договору. Раньше закон позволял взять паузу в платежах только на полгода, да и то при условии снижения доходов. Многие семьи просто не могли воспользоваться этой поддержкой, потому что формально их зарплата не уменьшалась, но вырастали расходы, но это не учитывалось пояснил парламентарий

Говырин подчеркнул, что с принятием нового закона при рождении второго или третьего ребенка не потребуется никаких дополнительных справок о доходах. Депутат уточнил, что в первые полгода семья в целом освобождается от процентов.

Следующий год платежи приостанавливаются, а проценты можно будет выплатить позже, когда финансовая ситуация в семье улучшится добавил он

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.