Москва4 июл Вести.Семьи с детьми смогут получить кредитные каникулы на 18 месяцев без необходимости доказывать снижение доходов. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Он добавил, что первые шесть месяцев проценты и тело кредита замораживаются.

Вы знаете, до принятия закона у нас уже был механизм так называемых кредитных каникул. И в том числе основание по ребенку было одно из дополнительных оснований, почему семья может взять кредитные каникулы. Но помимо этого требовалось еще предоставить информацию о том, что у тебя снизился доход или он резко упал. То есть это был такой большой комплект документов, которые должна была предоставить семья, чтобы получить каникулы. Сейчас найдено очень правильное, тонкое и грамотное решение. Рождение ребенка достаточно для того, чтобы получить кредитные каникулы. Необязательно только, когда родился ребенок, но и может быть просто маленький ребенок. Им будут предоставлены кредитные каникулы рассказал Шендерюк-Жидков

Он добавил, что такие каникулы могут длиться либо 18 месяцев, либо до момента исполнения ребенку полутора лет.

Но очень важно, что каникулы либо 18 месяцев, либо до того момента, когда ребенку исполнится полтора года. Очень важно, что первые шесть месяцев семья получает бесплатную рассрочку. [На эти шесть месяцев замораживаются] и тело, и проценты. После шести месяцев каникулы еще действуют, то есть 12 месяцев они действуют. Но важно, что процент уже начинает накапливаться объяснил сенатор

Ранее заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова рассказала, сколько средств выделяются на поддержку российских семей. По ее словам, на национальные проекты, связанные с этой сферой, выделяется 49% бюджетных денег.