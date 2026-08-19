Миф об экономии: почему ипотечные каникулы не спасут ваш кошелек Эксперт Матанцева рассказала, для чего на самом деле нужны ипотечные каникулы

Москва19 авг Вести.Ипотечные каникулы — это не способ выгодно сэкономить на процентах, а финансовая передышка для тех, кто столкнулся с серьезными трудностями и нуждается в законной отсрочке платежей. Об этом рассказала ИС "Вести" эксперт службы правового консалтинга "Гарант" Елена Матанцева.

С 1 сентября вступают в силу изменения в законодательстве, которые вводят специальное основание для получения ипотечных каникул - рождение или усыновление ребенка, при котором родителям не придется подтверждать снижение дохода.

У новых кредитных каникул имеется ряд особенностей: во-первых, заемщику не нужно подтверждать снижение дохода, во-вторых, срок каникул существенно увеличится. Каникулы можно будет получить не на 6 месяцев, как раньше, а на срок до 18 месяцев. Платежи при этом можно снизить либо совсем приостановить по выбору заемщика. В-третьих, взять каникулы можно, в том числе, на кредитные договоры, которые были заключены до вступления в силу поправки рассказала эксперт

Она напомнила про важные нюансы. Чтобы получить ипотечные каникулы, нужно соблюсти три условия: сумма кредита — до 15 млн рублей, жилье — единственное, и воспользоваться такой опцией можно только один раз. Также не стоит забывать про сроки: заявление нужно успеть подать в течение 180 дней после рождения или усыновления малыша, иначе банк может отказать.

В заявлении можно будет выбрать дату начала каникул — не ранее 2 месяцев до обращения и длительность каникул — от 6 до 18 месяцев. Однако в любом случае каникулы не могут длиться дольше, чем ребенку исполнится полтора года, либо с момента усыновления пройдет 18 месяцев. Если заемщик эти периоды не выберет, то каникулы будут считаться предоставленными с момента отправки заявления в банк, а закончатся по достижении ребенком возраста полутора лет либо по окончании 18 месяцев с даты усыновления объяснила Матанцева

Она акцентировала внимание на том, что каникулы делятся на два периода. Первые шесть месяцев проценты на кредит вообще не начисляются, а с 7 по 18 месяц на остаток основного долга будут начислять проценты по ставке, предусмотренной кредитным договором.

Общий механизм можно обрисовать так: в течение первых шести месяцев заемщик не платит вообще ничего или платит меньше, если выбрал такой вариант, и проценты не начисляются. А с 7-го по 18-й месяц банк начисляет проценты, но не на первоначальную сумму кредита, а на сумму текущего кредитного остатка основного долга. Например, при ставке 20% годовых, если таковая ставка установлена банком, за эти 12 месяцев, допустим, на 5 млн руб. будет начислено примерно миллион руб. процента. То есть, если остаток долга был 5 млн руб., после каникул придется погасить около 6 млн. рублей пояснила эксперт

Ипотечные каникулы — это не подарок от банка и не списание части долга, это лишь перенос платежей на более поздний срок, подчеркнула Матанцева. Более того, первые шесть месяцев обязательные платежи просто смещаются в конец кредита, при этом проценты продолжают начисляться в соответствии с условиями договора, поэтому итоговая переплата по ипотеке увеличится.

Цель данных кредитных каникул не в том, чтобы снизить долг семьи, либо уменьшить ее платежи, а в том, чтобы дать семье, так сказать, передышку и возможность направить средства на более неотложные нужды. Добавлю такой момент, что в течение льготного периода заемщик может досрочно погасить часть кредита, но только в определенной сумме, не более той суммы, которую он заплатил бы за тот же период, не имея кредитных каникул. Если этот платеж будет превышать сумму, которая накопилась за время отсрочки, то в этом случае кредитные каникулы автоматически закончатся рассказала Матанцева

Ранее сообщалось, что многодетные семьи с 1 сентября смогут воспользоваться ипотечными каникулами. Для этого нужно будет обратиться в банк, предоставив свидетельство о рождении ребенка или документ об усыновлении.