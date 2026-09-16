Москва16 сен Вести.В России введена новая мера поддержки семей с детьми - ипотечные каникулы. Родители при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка смогут получить отсрочку платежей по ипотеке на срок до полутора лет.

Условия предоставления льготы прокомментировал ИС "Вести" доктор экономических наук, заведующий кафедрой "Ипотечное жилищное кредитование и финансовые инструменты рынка недвижимости" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Эксперт отметил, что для получения преференции семьям не нужно доказывать снижение доходов.

По большому счету, воспользоваться услугой просто. Есть два условия: это должно быть единственное жилье - не дополнительное, а именно единственное, в котором все проживают. И второе — ипотечный кредит не должен превышать 15 млн рублей. Нужно дождаться счастливого мгновения, когда появится второй ребенок, получить свидетельство о рождении и с этим документом идти в банк рассказал Цыганов

Эксперт акцентировал внимание на том, что на первые 6 месяцев проценты на остаток основного долга ипотечного кредита не начисляются.

Поэтому я рекомендую всем, у кого появился второй ребенок и есть ипотечный кредит, не полениться эти каникулы оформить. Это выгодно с экономической точки зрения и сделать это лучше, как можно раньше после рождения ребенка. Это можно сделать, формально говоря, и на пятый месяц, но беспроцентный период будет только один месяц, а с 7 по 18 месяц проценты начисляются по стандартной ставке договора, но их уплату разрешается отложить семье до окончания льготного периода. Предостерегу, что каникулы можно оформить по одному ипотечному кредиту только один раз подчеркнул Цыганов

С 1 сентября 2026 года в России начал действовать закон № 229-ФЗ, который ввел специальное основание для ипотечных каникул родителям при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Подать заявление в банк нужно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка.

Ранее сообщалось, что согласно новому закону "О потребительском кредите (займе)", семьям, оформившим ипотечные каникулы, с седьмого по восемнадцатый месяц, на остаток долга продолжат начисляться проценты по той же ставке. Однако платить их сразу не нужно — сумма фиксируется и погашается уже после завершения окончания льготного периода.