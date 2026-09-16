Эксперт: ипотечные каникулы — нагрузка для банков, но им придется адаптироваться Экономист: закон есть закон, и банкам придется принять ипотечные каникулы

Москва16 сен Вести.Введение ипотечных каникул для родителей с двумя и более детьми с 1 сентября 2026 года стало серьезным вызовом для российских банков. Несмотря на то, что это государственная инициатива поддержки семей, она повлечет за собой непредвиденные издержки для банков, однако финансовые учреждения будут обязаны предоставлять ипотечные каникулы семьям в соответствии с новым законодательством.

Об этом рассказал ИС "Вести" доктор экономических наук, заведующий кафедрой "Ипотечное жилищное кредитование и финансовые инструменты рынка недвижимости" Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Бесспорно, это нагрузка, потому что, когда выдавались кредиты, на это банк не рассчитывал. Я не буду говорить, что это то, что сломает ему весь баланс и превратит в неплатежеспособного игрока финансового рынка. Радости это для банкиров, может быть, и не принесет, но и сопротивляться этому они, конечно, не смогут - закон есть закон заявил Цыганов

Он подчеркнул, что у банков отсутствуют законные основания для того, чтобы обременять семьи, ушедшие на ипотечные каникулы, новыми обязательствами, такими как подписание дополнительных соглашений или оформление страховок.

В данном случае закон исчерпывающий - [он определяет] какие документы потребуются. Поэтому предлагать они могут, но обязать – нет. Поэтому совершенно не нужно на них соглашаться посоветовал Цыганов

Ранее он раскрыл детали новой программы ипотечных каникул для семей с детьми.

С 1 сентября 2026 года в России начал действовать закон № 229-ФЗ, который ввел специальное основание для ипотечных каникул родителям при рождении или усыновлении второго и последующих детей. На первые 6 месяцев проценты на остаток основного долга ипотечного кредита не начисляются, с 7 по 18 месяц проценты начисляются по стандартной ставке договора, но их уплату разрешается отложить до окончания льготного периода.