Москва23 июл Вести.Многодетные семьи с 1 сентября смогут воспользоваться ипотечными каникулами, сообщил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. Для этого нужно будет обратиться в банк, предоставив свидетельство о рождении ребенка или документ об усыновлении, пояснил он в комментарии NEWS.ru.

Закон о полуторагодовых ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми расширит для них возможности получения отсрочки по платежам или уменьшения их размера на время. Он будет распространяться в том числе на договоры, заключенные еще до 1 сентября 2026 года, уточнил сенатор.

Так, с осени таким заемщикам больше не надо будет доказывать финансовую необходимость получения отсрочки. Основанием для поддержки, как отметил Гибатдинов, будет являться сам факт рождения второго, третьего или последующего ребенка.

У отсрочки по ипотеке есть ограничения — 18 месяцев. Кроме того, как заметил сенатор, она должна завершиться не позднее дня, когда ребенку исполнится год и шесть месяцев. Воспользоваться этой возможностью можно только один раз и целиком, без разделения на части. Такая отсрочка, как пояснил Гибатдинов, распространяется на один ипотечный договор.

Если речь идет об усыновленном ребенке, то отсрочку начинают считать от даты оформления документов об усыновлении. По словам сенатора, с седьмого месяца каникул начисляются проценты на остаток долга, но гасить их нужно будет уже после завершения всего срока.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно подать заявление в банк, где оформлена ипотека, приложив к нему свидетельство о рождении или документ об усыновлении сказал Гибатдинов

В июне количество выдач льготных ипотечных кредитов выросло на 67% по сравнению с маем и составило 51,1 тысячи против 30,64 тысячи. В годовом выражении рост составил 18%. Отмечалось, что доля кредитов с господдержкой в июне составила 48% от общего числа выданных ипотек.