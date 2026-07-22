Количество выдач льготной ипотеки в июне выросло на 67% ОКБ: количество выдач льготной ипотеки в июне выросло на 67%

Москва22 июл Вести.Количество выдач льготных ипотечных кредитов в июне увеличилось на 67% по сравнению с маем и составило 51,1 тыс. против 30,64 тыс. В годовом выражении рост составил 18%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Уточняется, что общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в июне вырос на 69% относительно мая (310,75 млрд рублей), и на 25% относительно 2025 года. Доля кредитов с господдержкой в июне составила 48% от общего числа выданных ипотек, а на долю рыночной ипотеки пришлось 52% от общего количества и 46% от общего объема выданных за месяц жилищных кредитов.

Подчеркивается, что средняя сумма льготного ипотечного кредита в июне достигла пиковых значений в 6,08 млн рублей против 6 млн рублей в мае. Средний срок льготной ипотеки в июне составил 326 месяцев.

15 июля первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в Госдуме разрабатывают законопроект о введении долгосрочной наследуемой аренды жилья по ставке ниже рыночной.