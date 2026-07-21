Москва21 июл Вести.В первом квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям микрофинансовых организаций (МФО) заметно вырос. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России, россияне стали значительно активнее пользоваться микрозаймами такого формата.

Объем выдач по так называемым микрокредитам достиг 86 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился в 3,6 раза. Если в 2025 году на открытые лимиты по кредитным линиям приходилось лишь 7% всех выдач МФО, то с начала 2026 года их доля выросла до 38%.

Кредитная линия в микрофинансовой организации устроена по аналогии с банковской кредитной картой. Клиент один раз заключает договор, после чего может неоднократно переводить средства на свою дебетовую карту в пределах установленного лимита без повторного оформления займа. Проценты при этом начисляются только на фактически использованную сумму.

Средний лимит по таким продуктам составляет около 50 тыс. рублей, при этом большинство кредитных линий открывается на суммы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Клиент ежемесячно снимает с такой микрокредитки примерно 11 тыс. рублей. В Центробанке при этом отмечают, что полная стоимость кредита по подобным продуктам остается близкой к максимально допустимому уровню и составляет около 292% годовых.

Эксперты указывают, что, несмотря на ужесточение регулирования выдач, спрос на микрозаймы остается высоким. По итогам января-марта число действующих договоров в этом сегменте кредитования выросло на 3,8% и достигло 26,7 млн.