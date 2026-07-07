Москва7 июл Вести.Микрофинансовые организации могут дистанционно подтверждать займы с помощью загранпаспорта нового образца. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник управления департамента небанковского кредитования Банка России Николай Швачко.

С 1 марта 2026 года микрофинансовые компании (МФО) уже не могут выдавать займы без биометрических данных, а с 1 марта следующего года это требование распространится на микрокредитные компании. Согласно этим правилам, заемщик обязан подтвердить личность через единую биометрическую систему.

Для подтверждения дохода заемщика используются официальные документы. Это может быть справка с места работы, выписка по зарплатным счетам, документ от Федеральной налоговой службы или от Социального фонда Российской Федерации. Если таких документов нет, МФО могут использовать механизм, где данные Росстата играют косвенную роль. Механизм следующий: заемщик указывает свой доход в анкете при обращении в микрофинансовую организацию. Затем МФО сравнивает сумму со среднедушевым доходом по региону, где зарегистрирован заемщик. Именно эти данные берутся с сайта Росстата. Для расчета долговой нагрузки МФО обязаны взять наименьшую из указанных сумм. Для дистанционного способа необходимо приложение "Госуслуги Биометрия", а также загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем. Для регистрации биометрии необходимо лично приехать в отделение банка рассказал Швачко

Эксперт уточнил, что полная стоимость займа может выглядеть как одна цифра, но фактически она зависит от всех платежей по договору.

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