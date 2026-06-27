Микрофинансовые организации в России с 1 июля будут работать по-новому Новый стандарт работы микрофинансовых организаций начнут применять в РФ с 1 июля

Москва27 июн Вести.Новый обязательный базовый стандарт работы микрофинансовых организаций (МФО) начнет действовать в России с 1 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Уточняется, что применяться стандарт будет вне зависимости от членства организаций в саморегулируемой организации. Документ действует в части, не противоречащей законодательству и регулированию ЦБ.

Важной считаем меру в части того, что МФО не могут использовать сложные для понимания формулировки, которые могут ввести в заблуждение о сути услуги или согласия на ее покупку (например, двойное отрицание) прокомментировала документ пресс-служба саморегулируемой организации "МиР"

Также стандарт регулирует продажу МФО дополнительных услуг. В частности, документ запрещает организациям проставлять за клиента согласие на их получение не только при заключении договора займа, но и на других этапах. Стандарт также обязывает предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа, уточнили в организации.