Москва19 мая Вести.Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось изменить свои бизнес-модели и обновить продуктовые линейки из-за новых правил оценки клиентов при выдаче займов до 50 тысяч рублей. Об этом сообщают "Ведомости".

С 1 января 2026 года МФО и банкам, как отмечается, запрещено учитывать доходы, которые клиенты заявляют самостоятельно. Кредиторы могут использовать только официальные документы или сведения Росстата о средних зарплатах в регионе заемщика.

Генеральный директор "Альфа-денег" Олег Гришин рассказал газете, что с 2027 года компании также будут обязаны идентифицировать клиентов по биометрии при оформлении ими онлайн-займов. Он отметил, что сегодня МФО сосредоточены сразу на нескольких правилах ЦБ. Среди них - более строгий расчет долговой нагрузки, лимиты на полную стоимость кредита, а также ограничение максимальной переплаты планкой в 100%.

Глава "Займера" Роман Макаров сообщил изданию, что главной трудностью периода 2025–2027 годов стало резкое введение множества сложных изменений за достаточно короткий срок. По его словам, из-за этого рынок сейчас нестабилен.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на обзор агентства "Эксперт РА" сообщили, что выдачи микрозаймов в РФ могут сократиться в текущем году примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составить около 1,9 трлн рублей.

Между тем эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов рассказал, что запрет деятельности микрофинансовых организаций может привести к всплеску активности серых кредиторов.