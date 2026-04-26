Экономист рассказала, кому с апреля ограничили доступ к кредитам Экономист Глухова: новые правила делают требования банков к заемщикам строже

Москва26 апр Вести.В настоящий момент более 80% заявок на кредиты отклоняются банками. С 1 апреля 2026 года вступили в силу новые требования, которые сделают условия для заемщиков еще строже. Экономист и основатель финансовой экосистемы "Флагман" Эльвира Глухова рассказала агентству "Прайм", для кого доступ к кредитам станет особенно затруднительным.

Экономист подчеркнула, что теперь для подтверждения дохода потребуется предоставлять отдельные документы по поступлениям на карту, например, от подработок, процентов по вкладам или переводов от родственников.

Она пояснила, что банки и ранее учитывали не все поступления как доход, а только официальные источники: зарплату, пенсию, социальные выплаты или арендную плату. Кроме того, теперь финансовым организациям запрещено завышать оценку дохода заемщика, основываясь на анализе его трат.

По словам эксперта, пока еще действует упрощенная схема: заемщик указывает сумму дохода в анкете без предоставления подтверждающих документов, а банк сравнивает эти данные со среднедушевым доходом в регионе по информации Росстата. Однако с 1 июля 2026 года такой порядок будет упразднен.

Как отметила Глухова, индивидуальным предпринимателям для подтверждения дохода потребуется предоставлять исключительно налоговые декларации.

Ранее сообщалось, что определены регионы, жители которых наиболее активно берут кредиты.