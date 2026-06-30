В России с июля поменяют схему подсчета неподтвержденных доходов заемщика Фрумина: банки с июля изменят порядок расчета неподтвержденных доходов заемщика

Москва30 июн Вести.Российские банки с 1 июля перейдут на новый порядок расчета неподтвержденных доходов потенциальных заемщиков. Об этом сообщила кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Светлана Фрумина в интервью РИА Новости.

По информации эксперта, вместо произвольной оценки, кредитные организации начнут использовать установленную формулу.

В статье поясняется, при расчете среднемесячного дохода будет учитываться лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного заработка, с применением ограничений по региональному уровню Росстата. Основной целью этих изменений является повышение достоверности оценки долговой нагрузки россиян.

По словам Фруминой, что ранее учет заявленных или недостаточно подтвержденных доходов мог завышать платежеспособность заемщика и занижать показатель долговой нагрузки (ПДН). Новая формула призвана ограничить кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой и тем самым снизить риски невозврата кредитов.

Для тех заемщиков, чей доход полностью подтвержден документами из примерного перечня Банка России, июльская формула практически ничего не меняет. Нововведения коснутся прежде всего заемщиков с неподтвержденными или трудно подтверждаемыми доходами, к которым относятся часть самозанятых граждан, индивидуальные предприниматели (ИП) и работники без официальной заработной платы.

Ранее в Чите у чиновницы изъяли квартиру, купленную на неподтвержденные доходы.