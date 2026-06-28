Москва28 июнВести.В России с 1 июля в кредитной истории будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.
В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторахсказал эксперт
Он пояснил, что сейчас при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю сведения, кому он передал кредит.
Кроме того, кредиторы будут передавать не только их дату, но и время.
Ранее в Роскачестве призвали россиян не игнорировать сообщения об одобренных кредитах, они могут оказаться попыткой мошенничества.