Эксперт Филиппов: в кредитную историю добавят сведения о предыдущих кредиторах

В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории Эксперт Филиппов: в кредитную историю добавят сведения о предыдущих кредиторах

Москва28 июн Вести.В России с 1 июля в кредитной истории будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.

В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторах сказал эксперт

Он пояснил, что сейчас при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю сведения, кому он передал кредит.

Кроме того, кредиторы будут передавать не только их дату, но и время.

Ранее в Роскачестве призвали россиян не игнорировать сообщения об одобренных кредитах, они могут оказаться попыткой мошенничества.