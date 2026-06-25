Депутат Гусев: МФО с 1 июля будут обязаны раскрывать все условия кредитов

С 1 июля в России изменятся правила работы микрофинансовых организаций Депутат Гусев: МФО с 1 июля будут обязаны раскрывать все условия кредитов

Москва25 июн Вести.Микрофинансовые организации в России с 1 июля изменят порядок работы и будут обязаны раскрывать клиентам полные условия предоставляемых кредитов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

С 1 июля текущего года в России вступает в силу базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь МФО должны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять за человека согласие на дополнительные услуги, не прятать риски и не выделять только самые привлекательные параметры договора уточнил парламентарий в комментарии РИА Новости

Депутат подчеркнул, что новые правила являются важным шагом к более честным правилам на рынке микрозаймов.