С 1 сентября в России изменятся правила оказания платной медпомощи Россиянам разрешат заключать договор на медуслуги онлайн с 1 сентября

Москва17 июн Вести.С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг, которые, в частности, позволят дистанционно заключать договоры на медицинское обслуживание. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Изменения затронут как порядок оформления услуг, так и требования к медицинским организациям и содержанию договоров с пациентами.

Среди нововведений в порядке оказания платных медицинских услуг – дистанционное заключение договора, это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению говорится в материале

Кроме того, клиники и другие медицинские учреждения при оказании платных услуг будут обязаны соблюдать требования по передаче данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Изменятся и правила оформления договоров. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать паспортные данные. Также в договоре теперь необходимо будет фиксировать сроки предоставления медицинской помощи, тогда как ранее указывались только условия и сроки ожидания услуги.